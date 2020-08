Un homme condamné à 2 ans de prison

Reconnu coupable de violence et voies de fait, l’accusé Régis Mardochée Anagonou a été condamné mardi 4 août 2020 par le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, statuant en matière criminelle à deux ans de prison. En détention depuis 2016, Régis Mardochée Anagonou est désormais libre.

Selon le quotidien « La Nation », Régis Mardochée Anagonou a été déposé en prison il y a quatre ans pour faits d’incendie volontaire, de violence et voies de fait. À la barre, l’accusé a nié avoir incendié la maison du sieur Vincent Houngnibo et l’école du sieur Emile Amoussou. Il avoue avoir fait du bruit pour rentrer en possession de ses fonds que lui devait l’école Sainte Trinité, où il était instituteur en se servant simplement d’un tabouret.

« (...) des différentes informations recueillies des témoins, il ressort que l’accusé n’était pas sur les lieux le jour de la commission des faits. Même le plaignant Emile Amoussou reconnaît qu’il n’a pas vu le nommé Anagonou le jour de l’incendie. L’accusation n’est alors soutenue que par l’adversité notoire entre l’accusé Mardochée Régis Anagonou et Emile Amoussou. Le doute réside sur les faits d’incendie volontaire », relève le ministère public, rapporté par le quotidien du service public.

Le ministère public a demandé l’acquittement de l’accusé au bénéfice du doute pour ce qui est de l’infraction d’incendie volontaire.

S’agissant de l’infraction de violence et de voies de fait, le ministère public note que les éléments matériel, moral et légal sont constitués. Il a requis deux ans de réclusion criminelle contre l’accusé et réclamé 1,2 million pour le préjudice subi par la femme de Vincent Houngnibo qui a vu ses activités au ralenti ; 15 millions FCFA pour les préjudices subis par le sieur Vincent Houngnibo et 12 millions FCFA pour Emile Amoussou dont l’école ne fonctionne plus bien.

Déclaré coupable de violence et voies de fait, il a été condamné à 2 ans de prison. En détention préventive depuis février 2016, l’inculpé ayant déjà purgé sa peine est désormais libre.

