Un faux chargé de mission de Macky Sall condamné à Cotonou

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné à cinq (05) ans de prison ferme et deux millions (2.000.000) FCFA d’amende, ce jeudi 08 août 2024, un homme qui se fait passer pour un diplomate et chargé de mission de l’ex président sénégalais Macky Sall.

Un faux diplomate et faux chargé de chargé de mission de l’ex président du Sénégalais Macky Sall a comparu pour des faits d’ « escroquerie » devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ce jeudi 08 août 2024.

Arrivé à l’audience sous convocation, le prévenu n’est plus libre de ses mouvements à l’issue du procès.

Il a été condamné à cinq (05) ans de prison ferme et deux millions (2.000.000) FCFA d’amende.

Le tribunal a également ordonné au condamné de verser respectivement 1,9 million et 4,8 millions FCFA à ses deux victimes à titre de dommages et intérêts.

Selon les faits, l’individu fait croire qu’il est en relation avec des Chefs d’Etats africains. Le prévenu, utilisant des signatures falsifiées de l’ex président sénégalais Macky Sall sur des documents, a spolié 5 millions de FCFA à une femme et 1,9 million à une autre.

A la barre, il a reconnu les faits mis à sa charge.

Son avocat a plaidé le renvoi du dossier afin de permettre à son client de désintéresser les deux femmes spoliées. Mais le tribunal n’a pas fait droit à la demande.

