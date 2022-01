Un excellent cru pour la BRVM et le DC/BR de l’UEMOA

Les rideaux sont tombés sur l’année boursière 2021. Malgré la persistance de la pandémie de la Covid-19, la BRVM a établi de nouveaux records cette année. En effet, la bourse des 8 pays de l’UEMOA a franchi à nouveau, le 30 décembre 2021, le seuil des 6000 milliards de FCFA de capitalisation du marché des actions.

Au 31 décembre 2021, cette capitalisation s’est établie à 6085,4 milliards de FCFA tandis que celle du marché des obligations a atteint 7247 milliards , soit des hausses annuelles respectives de 39,33 % et de 19, 76 %.

L’indice BRVM 10 clôture l’année en hausse de 17,29 % et le BRVM Composite de 39,15 % par rapport à l’année 2020 confirmant le cycle haussier entamé depuis les premiers mois de 2021 en rupture par rapport à la tendance baissière observée depuis 2016.

La valeur des transactions s’est quant à elle, établie ce 31 décembre 2021 à 722 milliards FCFA soit une hausse de 293 % par rapport à l’année 2020.

A l’instar de la BRVM, le DC/BR a également connu une hausse significative de ses activités avec 13 830 milliards d’actifs sous conservation, en hausse de 26 % par rapport à 2020. Les paiements de dividendes, d’intérêts et les remboursements d’obligations se sont élevés à 1477 milliards de FCFA, soit une progression de 40 % tandis que les règlements/livraisons (R/L) ont atteint 1463 milliards de FCFA, soit le triple du niveau de l’année dernière.

Ces performances témoignent du moral solide des investisseurs et de la résistance de la BRVM dont l’attractivité reste intacte malgré la crise sanitaire. En 2021, la BRVM se classerait dans le trio de tête des grandes bourses africaines en matière de performance des indices.

À propos de la BRVM

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une bourse électronique parfaitement intégrée commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Outre les titres de participations (actions), la BRVM propose l’émission et la négociation des titres de créance (obligations). La BRVM ore aux investisseurs un environnement boursier de classe mondiale avec des systèmes de cotation et de règlement des transactions à la fine pointe de la technologie.

La BRVM est membre de l’African Securities Exchanges Association (ASEA). Elle est désormais classée dans la catégorie des marchés frontières.

À Propos du DC/BR

Le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) est le Dépositaire Central des titres sur le Marché Financier Régional de l’UEMOA.

Il assure la centralisation de la conservation des valeurs mobilières pour ses adhérents, la bonne fin des opérations de règlement/livraison à la suite des opérations en bourse ainsi que le paiement des évènements sur valeur. En tant que membre à part entière de l’Association of National Numbering Agency (ANNA), il assure la codification des valeurs mobilières dans l’UEMOA.

2 janvier 2022 par ,