Un étudiant et trois autres personnes arrêtés

Un étudiant de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) et trois autres personnes ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi ce mardi 23 novembre 2021. Ils sont poursuivis dans une affaire de tentative de corruption sur fond de falsification de notes.

Selon les informations, l’étudiant en cause aurait remis une somme de 400.000 francs à un surveillant de salle qui en retour, devrait huiler toute une bande. Un agent de l’ENAM qui avait accès aux copies et à la délibération, et deux autres personnes ont été associés.

Le jeu ayant été découvert, les quatre personnes ont été arrêtées et présentées au procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi. Leur procès est prévu pour le 09 décembre prochain.

F. A. A.

