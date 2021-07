Un employé d’un cabinet d’avocat déposé en prison

Interpellé et présenté au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, l’employé d’un cabinet d’avocat chargé du recouvrement des loyers a été déposé en prison. Son procès s’ouvre le 28 juillet 2021.

Poursuivi pour abus de confiance, l’employé d’un cabinet d’avocat chargé du recouvrement de loyers pour le compte d’un client dudit cabinet sera jugé fin juillet.

Selon les faits rapportés par Frissons radio, le jeune homme d’une trentaine d’années recouvre chaque mois le loyer qu’il reverse ensuite sur un compte à la banque. Mais, il a été constaté depuis quelque temps que les fonds ne sont pas entièrement versés à la banque. Interpellé, l’employé évoque une disparition mystérieuse des fonds et prétend trouver une solution.

Les recouvrements distraits sont évalués à dix (10) millions de francs CFA. L’employé indélicat est mis aux arrêts et présenté au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Il est actuellement en détention et son procès est prévu pour le 28 juillet prochain.

M. M.

6 juillet 2021 par