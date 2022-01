Un élève du lycée technique tué dans un accident

Un élève du lycée technique, commercial, et industriel de Djougou a perdu la vie dans la matinée de ce vendredi 28 janvier 2022. Il a été fauché par un véhicule qui roulait à vive allure.

Tristesse et désolation au lycée technique, commercial, et industriel de Djougou. Un élève a trouvé la mort dans un accident de circulation ce vendredi. Il est décédé sur le champ. Le chauffeur du véhicule dans sa fuite a été rattrapé par la police et placé en garde à vue.

F. A. A.

29 janvier 2022