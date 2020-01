En Conseil des ministres ce mercredi 15 janvier 2020, le gouvernement a décidé d’un nouveau fonds de terre d’environ 10.000 hectares, situé entre les Communes d’Abomey-Calavi, de Tori-Bossito et de Zè pour servir de Zone économique spéciale de Glo-Djigbé. Le décret portant délimitation et déclaration d’utilité publique du périmètre de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé a été adopté.

Selon le Conseil des ministres, « les communes d’Abomey-Calavi, de Tori-Bossito et de Zè constituent un pôle de concentration de projets phares du Programme d’Actions du Gouvernement ». La Zone économique spéciale de Glo-Djigbé sera donc mise en place sur environ 10.000 hectares.

Pour favoriser le développement des activités économiques, « tout en préservant les agglomérations et les noyaux villageois », le gouvernement a subdivisé le périmètre du projet en 3 lots.

A la suite de l’adoption dudit décret, la procédure devant aboutir à la libération des sites sera enclenchée. « Les Ministres impliqués dans l’aménagement du domaine prendront les dispositions subséquentes relativement à la sécurisation des lieux, aux évaluations foncières et immobilières, puis au dédommagement des personnes affectées », précise le conseil des ministres.

Par ailleurs, plusieurs décrets ont été adoptés au cours de la séance. Il s’agit des décrets portant modalités d’organisation des concours directs d’accès aux corps des personnels de la Police républicaine ; la transmission à l’Assemblée nationale du projet de loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable au projet de pipeline d’exportation Niger-Bénin.

A cela s’ajoutent les décrets portant organisation, attributions et fonctionnement des ministères en charge de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ; et des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi.

Akpédjé AYOSSO

