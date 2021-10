Un dinosaure exhorte les dirigeants à ne pas « choisir l’extinction »

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) convoque un dinosaure féroce et parlant au siège des Nations Unies pour inciter les dirigeants mondiaux à prendre davantage de mesures en faveur du climat, dans un court-métrage lancé aujourd’hui comme pièce maîtresse de la nouvelle campagne de l’agence intitulée « Don’t Choose Extinction » (Ne choisissez pas l’extinction).

Faisant irruption dans la salle emblématique de l’Assemblée générale, célèbre pour les discours historiques prononcés par des dirigeants du monde entier, l’imposant dinosaure déclare à un public de diplomates et de dignitaires choqués et déconcertés qu’« il est temps que les êtres humains cessent de trouver des excuses et commencent à mettre en œuvre des changements » pour confronter la crise climatique. « Nous, au moins, nous avons eu un astéroïde », explique le dinosaure, en référence à la théorie populaire expliquant l’extinction des dinosaures il y a 70 millions d’années. « Quelle est votre excuse ? ».

Ce tout premier film réalisé au cœur de l’Assemblée générale des Nations Unies à l’aide d’images générées par ordinateur (IGO) met en scène des célébrités médiatiques qui interprètent le discours du dinosaure dans de nombreuses langues, notamment les acteurs Jack Black (anglais), Eiza González (espagnol), Nikolaj Coster-Waldau (danois) et Aïssa Maïga (français).

Le dinosaure poursuit en soulignant que le soutien financier pour les combustibles fossiles par le biais de subventions - c’est-à-dire l’argent des contribuables qui contribue à maintenir le coût du charbon, du pétrole et du gaz à un faible prix pour les consommateurs - est irrationnel et illogique face au dérèglement climatique.

« Pensez à toutes les autres choses que vous pourriez faire avec cet argent. Partout dans le monde, beaucoup de personnes vivent dans la pauvreté. Ne pensez-vous pas qu’il serait plus logique de les aider que de payer pour la disparition de toute votre espèce ? » demande le dinosaure.

« Le film est amusant et engageant, mais les questions qu’il aborde ne pourraient pas être plus sérieuses », a déclaré Ulrika Modeer, responsable du Bureau des relations extérieures et du plaidoyer du PNUD. Le secrétaire général des Nations Unies a qualifié la crise climatique de « code rouge pour l’humanité ». Nous voulons que le film soit divertissant, mais nous voulons aussi sensibiliser le grand public à la gravité de la situation. Le monde doit intensifier son action contre le dérèglement climatique si nous voulons réussir à préserver notre planète pour les générations futures. »

La campagne et le film « Don’t Choose Extinction » du PNUD visent à mettre en lumière les subventions aux combustibles fossiles ainsi que la manière dont elles annulent les progrès significatifs réalisés pour mettre fin au dérèglement climatique et favorisent les inégalités en profitant aux plus fortunés.

Les recherches du PNUD publiées dans le cadre de la campagne montrent que le monde dépense annuellement la somme stupéfiante de 423 milliards de dollars US pour subventionner les combustibles fossiles destinés aux consommateurs – pétrole, électricité générée par la combustion d’autres combustibles fossiles, gaz et charbon.

Cela pourrait couvrir le coût des vaccins Covid-19 pour chaque personne dans le monde, ou payer trois fois le montant annuel nécessaire pour éradiquer l’extrême pauvreté dans le monde. La campagne et le film espèrent rendre les questions parfois complexes et techniques qui sont associées aux subventions accordées aux combustibles fossiles et à l’urgence en matière climatique plus accessibles. Au travers des actions variées que le public est invité à entreprendre, l’objectif est à la fois d’instruire et de donner la parole aux gens dans le monde entier.

Visionnez le film dans son intégralité et découvrez plus d’informations sur la campagne ici : www.dontchooseextinction.com.

