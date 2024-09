Un diamant de plus de 1.000 carats a été trouvé au Botswana

Un diamant de 1.094 carats a été extrait dans le nord-est du Botswana. C’est ce qu’a fait savoir la société canadienne Lucara Diamond Corporation.

"Nous avons trouvé le diamant dans la mine de Karowe", a noté le chef de la société William Lamb. Cette annonce intervient quelques semaines après la découverte d’un diamant de 2.492 carats dans la mine, qui était le deuxième plus gros diamant du monde.

Selon William Lamb, le nouveau diamant ressemble beaucoup à un diamant de 692 carats trouvé dans la même mine et vendu plus tard pour plus de 13 millions de dollars.

Six pierres précieuses pesant plus de 1.000 carats ont été trouvées depuis le début de l’exploitation de la mine de Karowe.

Le Botswana est le plus grand producteur de diamants d’Afrique et le deuxième au monde après la Russie.

17 septembre 2024 par