Un demi-siècle d’engagement à fournir des produits de qualité, abordables et accessibles

Nestlé célèbre 50 ans au Gabon : en héritage, nourrir des générations Lisez l’interview avec Danièle AWAKA, Directrice Générale de Nestlé Gabon

Que signifie la célébration des 50 ans d’activité de Nestlé au Gabon ?

Célébrer 50 ans au Gabon est une étape importante pour Nestlé. Cela représente un demi-siècle d’engagement à fournir des produits de haute qualité, abordables et accessibles, et à contribuer au bien-être de nos consommateurs. Cette célébration ne consiste pas seulement à revenir sur nos réalisations, mais aussi à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont fait partie de notre parcours : nos consommateurs, clients, employés et partenaires. Nous apprécions également l’accompagnement et l’engagement du gouvernement envers les acteurs économiques du Gabon, notamment Nestlé Gabon. Nous devons notre succès à leur fidélité et à leur collaboration.

Comment Nestlé Gabon a-t-il évolué au cours des 50 dernières années ?

Au cours des cinq dernières décennies, Nestlé Gabon est passé d’une petite opération à une entreprise leader dans le secteur agroalimentaire, avec 7 marques de produits, dont NIDO®, NESCAFÉ®, CERELAC® et MAGGI®. Nous nous sommes continuellement adaptés aux besoins changeants de nos consommateurs, avons introduit des produits innovants et maintenu des normes élevées de qualité et de sécurité. Notre évolution témoigne de notre engagement envers l’excellence et de notre capacité à rester pertinents dans un marché dynamique.

Pouvez-vous partager quelques réalisations ou étapes clés que Nestlé Gabon a atteintes au cours de ces 50 années ?

Certainement ! Parmi nos principales réalisations, nous avons introduit des produits enrichis en micronutriments essentiels pour lutter contre les carences nutritionnelles, notamment en fer. Nous avons également fourni des efforts pour promouvoir des pratiques durables, en transformant nos emballages pour qu’ils soient recyclables. À long terme, nous avons pour projet de collaborer avec des acteurs locaux pour la mise en place d’un système de transformation. Nos initiatives d’engagement communautaire, en particulier dans l’éducation nutritionnelle, ont permis de sensibiliser des milliers de personnes et de familles à travers des forums de nutrition, et de renforcer les compétences des centaines de professionnels de la santé en matière de nutrition et en réanimation néonatale. Nous avons investi dans les talents locaux et les infrastructures, ce qui nous a permis de bâtir une entreprise solide et résiliente. Nos opérations génèrent plus d’une centaine d’emplois indirects au Gabon, notamment grâce à notre initiative MYOWBU, qui promeut l’entrepreneuriat parmi les jeunes vendeurs ambulants de boissons chaudes. Chacune de ces étapes reflète notre engagement à avoir un impact positif au Gabon.

Quels événements sont prévus pour les célébrations du 50e anniversaire en septembre 2024 ?

Nous avons prévu une série d’événements tout au long du mois de septembre pour marquer cette occasion historique. Parmi ceux-ci, des programmes d’action communautaire, des événements de reconnaissance des employés et des promotions spéciales pour nos consommateurs. Notre objectif est de créer des expériences mémorables qui mettent en avant notre thème, « Nestlé fait du bien » et de montrer notre gratitude à tous ceux qui nous ont soutenus au fil des ans.

Quel message souhaitez-vous transmettre aux consommateurs et partenaires de Nestlé Gabon à l’occasion de cette étape importante ?

Je tiens à adresser un sincère MERCI à nos consommateurs et partenaires. Leur fidélité et leur collaboration ont été la pierre angulaire de notre succès. Alors que nous célébrons 50 ans d’engagement à fournir les produits de haute qualité, abordables et accessibles, nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre notre mission : Nous croyons en la force d’une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous, aujourd’hui ainsi que celles des générations futures. Nous nous réjouissons à l’idée de nombreuses années de partenariat et de succès partagés pour continuer à être « une force pour le bien » au Gabon.

SOURCE : Nestlé

21 septembre 2024 par ,