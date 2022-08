Un corps sans vie repêché d’un puits

Découverte macabre ce mardi 09 août 2022 à Tori-Gare, un arrondissement de la commune de Tori-Bossito, département de l’Atlantique. Le corps sans vie d’un homme a été découvert dans un puits.

Un cadavre a été découvert ce mardi à Tori-Gare dans un puits profond de 20 mètres. L’identité de la personne ainsi que les causes de son décès restent pour l’heure, inconnues. Les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux pour repêcher le corps.

La police a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès de l’individu.

F. A. A.

