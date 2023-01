Un concours épistolaire et de vidéos ouvert aux enfants et adolescents

Un concours de production épistolaire et de capsule vidéo destiné à renforcer l’information des populations d’une part et sensibiliser les jeunes de façon ludique d’autre part pour une meilleure couverture vaccinale au Bénin a été lancé.

Dans le cadre de la promotion de la vaccination de routine y compris contre la COVID-19, le Parlement des Jeunes du Bénin en collaboration avec le Ministère de la Santé à travers l’Agence Nationale des Soins de Santé Primaires (ANSSP) et l’UNICEF organise un concours de production intellectuelle et de production de capsules vidéo.

Le concours épistolaire ouvert aux enfants et adolescents âgés de 08 à 15 ans, consiste à écrire une lettre de sensibilisation sur l’ : « Importance de la vaccination de routine y compris la vaccination contre la COVID 19 ».

Le concours de production de capsules vidéo est ouvert aux adolescents et jeunes âgées de 16 à 24 ans. Les capsules vidéo produits doivent porter sur la lutte contre les fausses informations et rumeurs liés à la vaccination contre la COVID-19.

LES CRITERES DE SELECTION ET PRIX EN JEU

27 janvier 2023