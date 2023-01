Un complexe immobilier sur le domaine du Camp Guézo

Le gouvernement du Bénin a décidé de valoriser les 27 hectares du foncier ainsi libérés, suite au processus de délocalisation du mythique camp militaire Guézo de Cotonou. Il est prévu à cet effet, 49 immeubles de type R+3 regroupant au moins 600 appartements de divers standing, un (1) centre commercial, un (1 )Pool House, deux (02) aires de jeux. De sources concordantes, la SiMAU est le maître d’ouvrage délégué de ce vaste projet dont le coût global oscille entre soixante dix et quatre vingt milliards de francs CFA.

Le Gouvernement du Bénin a engagé la valorisation de l’emprise foncière de l’ancien Camp militaire « Camp Guézo » de Cotonou. Le projet consiste à développer sur une superficie de 27ha , des habitations composées de 49 immeubles de type R+3 abritant au moins 600 appartements de divers standing, répartis comme suit : 192 appartements économiques F4 de 83,98 m2, 264 appartements de moyens de type F4 d’une surface habitable de 152,13 m2, 12 appartements de haut standing , de type F4 d’une superficie habitable de 360,17 m2, 132 appartements de bon standing de type : • 66 F5 de 258,45 m2 • 66 F4 de 231,68 m2.

Le complexe immobilier du Camp Guézo, c’est également un centre commercial commercial sur une emprise de 11.226 m2, et un ensemble de gymnase, bar, centre de massage etc.

Le coût du projet est estimé entre soixante dix et quatre vingt milliards . Le démarrage des travaux est prévu pour fin 2023 pour une durée de dix huit mois.

