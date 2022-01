Un comité ministériel pour étudier la réforme de revalorisation des salaires

Le gouvernement du président Patrice Talon travaille déjà à la mise en œuvre de la réforme de revalorisation des salaires des travailleurs. Un comité ministériel est déjà installé pour examiner les modalités de mise en œuvre de cette réforme du ‘’hautement social’’ du PAG 2021-2026.

Patrice Talon est déterminé à tenir sa promesse vis-à-vis des travailleurs. La réforme de revalorisation des salaires sera effective comme prévue, et les travailleurs pourront constater l’augmentation promise sur leurs salaires. Un comité ministériel est déjà installé à cet effet. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried L. Houngbédji l’a fait savoir au cours d’une émission ce dimanche 02 janvier 2022. « Il y a un comité ministériel qui travaille sur la question. Le chef de l’Etat qui a pris la décision et qui l’a soumise au gouvernement qui l’a approuvée, a mis en place aussitôt ce jour-là, un comité de quelques ministres », a-t-il confié.

Ce comité selon le secrétaire général adjoint du gouvernement, va faire des propositions chiffrées, et des projections. Lesquelles, vont permettre au gouvernement de faire l’analyse de la situation et de retenir objectivement une décision qui va être soumise aux partenaires sociaux avant d’être annoncée.

F. A. A.

