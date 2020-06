Un cas grave de la Covid-19 détecté à Godomey

Un cas grave de Coronavirus aurait été identifié dans la soirée de ce mardi 30 juin 2020 à Godomey, un arrondissement d’Abomey-Calavi.

Il s’agit d’un homme âgé de la cinquantaine environ, et habitant les environs de la maison du peuple. Il présente selon les témoins, des signes cliniques de la Covid-19.

Alertés, les services sanitaires de la Covid-19, l’ont transporté dans un centre de traitement et de prise en charge.

La famille et les proches ayant été en contact avec le malade sont mis en quarantaine, et les lieux désinfectés.

F. A. A.

30 juin 2020 par