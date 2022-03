Un cabinet spécialisé pour accompagner le projet Sèmè-City

Le Gouvernement entend renforcer les acquis appréciables de l’initiative Sèmè City en mettant en place un pôle d’établissements supérieurs d’envergure régionale et internationale de référence pour la formation technique et professionnelle. Le Conseil des ministres a sélectionné ce mercredi 02 mars 2022, un cabinet spécialisé pour accompagner le projet de Sèmè City.

Selon le Conseil, « il s’agit de contribuer à doter notre pays et au-delà, l’Afrique, de centres d’excellence à même d’offrir des formations de pointe dans les domaines et secteurs productifs de l’économie tels que la transformation numérique, l’agro-industrie, les villes durables et intelligentes, l’hôtellerie et le tourisme, les technologies de la santé, l’énergie, la technologie et l’électronique, la grande consommation, la mécanique, etc. ».

La plateforme régionale de formation comprendra les établissements en mode de délocalisation à travers des partenariats avec les écoles internationales ; les établissements supérieurs d’excellence ouverts par l’Etat ou en partenariat avec l’Etat. « Sa finalité est, en plus de dispenser des formations de pointe, de freiner l’immigration des élites africaines vers d’autres continents »

Un cabinet spécialisé a été sélectionné et sa mission consistera à accompagner, dans toutes ses dimensions, le projet de Sèmè City.

A.A.A

2 mars 2022 par ,