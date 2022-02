Un cabinet désigné pour la sélection aux fonctions dans les mairies

Le gouvernement a autorisé, mercredi 16 février 2022, en Conseil des ministres, la contractualisation avec le cabinet spécialisé devant conduire le processus de sélection des candidats pour le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies.

La prise de fonction des nouveaux organes prévus par le code de l’administration territoriale est fixée au 1er avril 2022 dans le cadre de la réforme sur la décentralisation, selon les termes du protocole d’accord de partenariat signé le 28 janvier 2022 entre le Gouvernement et l’Association nationale des communes du Bénin. C’est dans cette perspective que le gouvernement a autorisé, mercredi 16 février 2022, en Conseil des ministres, la contractualisation avec le cabinet spécialisé devant conduire le processus de sélection des candidats pour le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. L’objectif est d’organiser les épreuves de sélection des candidats pour le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. Selon le communiqué du compte rendu du Conseil des ministres, la feuille de route prévoit la mise en place du fichier national d’aptitude aux principales fonctions administratives et techniques des mairies au plus tard le 15 mars 2022. « Le processus de sélection comporte un test psychotechnique, un entretien individuel ainsi qu’une épreuve écrite pour les candidats à la fonction de Secrétaire exécutif », a précisé le Conseil des ministres.

Il faut rappeler que le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies à mettre en place dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin est ouvert à plusieurs fonctions. Il s’agit de : Secrétaire Exécutif de mairie ; Responsable des Affaires Administratives et Financières ; Personne Responsable des Marchés Publics ; Responsable des Systèmes d’Information ; Responsable du Développement Local et de la Planification ; Responsable des Services Techniques ; Responsable des Affaires Domaniales et Environnementales. La candidature était ouverte à toute personne de nationalité béninoise, agent public de la catégorie A, échelle 1 ou ayant un niveau de qualification BAC+5.

