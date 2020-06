Un bilan globalement satisfaisant

22 juin 2017 - 22 juin 2020, déjà trois ans que le deuxième programme du Bénin pour le Millennium Challenge Account (MCA-Bénin II) est entré en vigueur. Une visioconférence de presse animée par le Directeur résident de MCC, Christopher Broughton, le Coordonnateur national du MCA-Bénin II, Gabriel Dégbègni et le directeur des opérations Joel akowanou a permis de présenter aux médias le bilan des trois ans d’exécution du programme. Un bilan qui s’affiche globalement satisfaisant.

L’objectif de cette visioconférence est de jeter un regard rétrospectif sur ce qui a été accompli pendant les 12 derniers mois dans le contexte particulier marqué par la pandémie de la COVID-19 qui n’est pas resté sans conséquence sur le déroulement du MCA-Bénin II, afin d’informer l’opinion publique sur l’état d’avancement du Programme.

A en croire le Directeur résident de MCC, Christopher Broughton, le compact 2 entièrement consacré à l’électricité, est le plus grand jamais octroyé dans un secteur aussi stratégique qu’est le secteur énergétique.

« Il a permis la refonte du secteur de l’énergie à travers les Réformes politiques et renforcement institutionnel, la production et la distribution d’électricité et l’accès à l’électricité hors-réseau », a rappelé monsieur Broughton. Il a souligné que le compact a connu une perturbation majeure en raison de la pandémie du covid-19 qui a ralenti le rythme des activités du MCA-Bénin II. Il a également salué les effort de l’équipe sous la conduite de son coordonnateur monsieur Gabriel Dègbégni, qui a été en mesure de minimiser les effets de la pandémie sur le compact.

Le Coordonnateur national du MCA-Bénin II a expliqué le suivi des activités des six (06) premiers projets cofinancés par la Facilité d’Energie Propre Hors-Réseau (OCEF) ont été lancés. De même, MCA-Bénin II a poursuivi d’une part la préparation et la signature des accords de cofinancement pour les 11 projets du deuxième appel à projets dont 3 ont été effectivement signés, et d’autre part la finalisation du modèle de convention de concession et le démarrage de l’instruction des dossiers avec l’ABERME et l’ARE pour les titres d’exploitation des mini-réseaux électriques. Par ailleurs, les travaux sur les Plans de Gestion Environnementale, Santé et Sécurité des projets de l’OCEF ont démarré avec l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE).

« Sur la base de ces résultats, on peut retenir que le taux d’engagement des Fonds CIF et Compact est de 76%, et celui de la contribution du Gouvernement de 93% au terme des trois années de mise en oeuvre du Compact. », a précisé Gabriel. DEGBEGNI

Pour ce qui concerne les perspectives, Le Directeur des projets a rassuré de la poursuite du programme avec la réalisation et la finalisation des projets en cours tout en respectant les les procédures, malgré les contraintes liés aux exigences du bailleur.

Il faut souligner qu’après trois ans d’exécution du programme, malgré les difficultés, le MCA-Bénin II évolue a rassuré monsieur Dégbègni et lle Directeur résident de MCC, Christopher Broughton affirmé sa satisfaction de la gestion faite.

25 juin 2020 par