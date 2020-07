Un atelier pour valider la version relue

La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé, a présidé mardi 7 juillet, la cérémonie d’ouverture des travaux de validation de la version relue du guide de référence en matière de conduite du dialogue parent-enfant sur la santé sexuelle et reproductive.

Le Ministère des affaires sociales et de la microfinance avait initié avec l’appui de l’Unfpa, l’élaboration d’un guide de référence en matière de conduite du dialogue parent-enfant sur la santé sexuelle et reproductive. Le but visé par l’élaboration de ce guide est de réduire les cas de grossesses précoces et de renforcer la protection de la jeune fille.

Et pour y parvenir, le Ministère des affaires sociales et de la microfinance a organisé plusieurs formations sur le guide, au profit de nombreux acteurs, notamment les Chefs des Centres de promotion sociale, les relais communautaires, les responsables et membres des Associations des parents d’élèves, les leaders religieux et communautaires.

Au cours des échanges avec ces différents acteurs de la chaîne de protection de l’enfance, il a été noté certaines divergences dans la compréhension du guide et la nécessité d’y développer des thématiques complémentaires.

La rencontre de ce mardi permettra donc de finaliser et d’approuver la version actualisée du guide pour son usage optimal par les parents.

La ministre Véronique Tognifodé a indiqué que « cette rencontre est l’aboutissement d’un long processus ».

Les acteurs en charge de la protection de l’enfance au Bénin auront donc la lourde tache de prendre en compte tous les aspects évoqués par les différents composants de la chaîne de protection de l’enfance pour que ces derniers se retrouvent et s’approprient le guide une fois finalisé.

Avant d’ouvrir les travaux, Véronique Tognifodé a émis le souhait de voir à la fin, un document parfait qui sera le guide pour la promotion de l’éducation des adolescents et des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive.

