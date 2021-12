Un agent de La Poste écope de 7 ans de prison

Un agent en service au guichet tri postal de La Poste du Bénin a été condamné, mercredi 8 décembre 2021, lors de la session criminelle de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

Epinglé par un rapport d’inspection de janvier à septembre 2018 mettant à nu un détournement de plus de 11 millions FCFA, un agent de La Poste du Bénin a été placé en détention en juin 2019. Son mode opératoire consistait à expédier des colis de manière frauduleuse.

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a jugé, mercredi 08 décembre 2021, l’agent incriminé. Selon Frissons radio, il a été condamné à 7 ans de prison.

