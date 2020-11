Un accord 5,6 milliards de FCFA entre la Coopération Suisse et le CORAF

Un accord ambitieux pour aider les petits agriculteurs de l’Afrique de l’Ouest à accéder aux technologies et innovations agricoles sera signé entre la Coopération suisse (DDC) et le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF). La cérémonie de signature se tiendra le lundi 30 Novembre 2020 au Siège du CORAF à Dakar, au Sénégal.

L’Ambassadrice de Suisse à Dakar, Son Excellence Marion Weichelt Krupski, signera l’accord au nom de la DDC, tandis que le Dr Ângela Maria Pereira Barreto da Veiga Moreno signera au nom du CORAF. L’accord devrait apporter des avantages considérables aux agriculteurs, au secteur privé, et aux nom- breux autres acteurs de la chaîne de valeur alimentaire au Bénin, au Burkina Faso, au Tchad, au Mali et au Niger.

L’accord d’un montant de plus 5,6 milliards de francs CFA (11 millions de dollars) finance principale- ment le Plan Stratégique 2018-2027 du CORAF. L’accord couvre la période de 2020 à 2024 et constitue la première phase d’un engagement de 12 ans entre la Coopération suisse et le CORAF pour une enve- loppe globale de 18 milliards FCFA (33 millions de dollars).

« Cette action de la part du gouvernement suisse est un engagement sans précédent pour sortir les personnes encore nombreuses d’Afrique de l’Ouest et du Centre de la pauvreté. Ce soutien permet au CORAF de continuer à aider nos populations et nos communautés à lutter contre les effets exténuants du changement climatique, à avoir des emplois décents, à réduire le chômage des jeunes, à faire obstacle aux migrations risquées vers des destinations inconnues, de manière inclusive et équitable », déclare le Dr. Ângela Moreno, Présidente du Conseil d’Administration du CORAF.

Pour Son Excellence Marion Weichelt Krupski « La signature de ce contrat entre le CORAF et la Confé- dération suisse revêt une grande importance à plus d’un titre : D’abord parce que cet appui va permettre de sortir les résultats de recherche des laboratoires et centres de recherche pour les amener sur le terrain et dans les entreprises agricoles. Puis, les populations utiliseront davantage d’innovations pour produire plus, transformer mieux, vendre plus et créer plus de revenus. Enfin, la suisse va contribuer, à travers le CORAF, à renforcer la contribution de la recherche agricole dans l’accroissement de la productivité de l’agriculture et de l’élevage en Afrique de l’Ouest »

À propos du CORAF

Le CORAF est la plus grande institution sous-régionale de coordination de la recherche agricole en Afrique, couvrant 23 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. La mission première du CORAF est de stimuler la prospérité et de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour en savoir plus sur le CORAF, cliquez sur le lien suivant.

À propos de le DDC

L’Agence Suisse pour le Développement et la Coopération fait partie du Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, chargé du développement international. En 2019, l’Aide Publique au Dévelop- pement de la Suisse s’élevait à 3,1 Milliards USD. La DDC est présente dans plusieurs pays et régions d’Afrique, dont l’Afrique de l’Ouest, où la Division Afrique occidentale travaille sur le développement rural et la sécurité alimentaire, la gouvernance locale et la décentralisation, l’éducation de base et l’en- seignement et la formation professionnels. Pour plus d’informations sur la DDC Afrique occidentale, cliquez sur le lien suivant.

