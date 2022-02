Un Français retrouvé parmi les sept morts

Un instructeur français en contrat avec African Parks se trouve parmi les sept membres de l’équipe de patrouille du parc W morts dans une embuscade des terroristes, mardi 08 février 2022, dans la zone frontalière aux trois pays Bénin, Burkina Faso et Niger.

Le corps sans vie d’un Français a été retrouvé au lendemain de l’attaque terroriste survenu, mardi 08 février 2022, dans le parc transfrontalier W. Selon Frissons radio, le corps a été acheminé a Kandi pour une identification formelle. Le ressortissant français, le sieur Jérôme, est un formateur anti-braconnage en contrat avec l’Ong African Parks.

En dehors des pertes en vies humaines, l’attaque a causé une dizaine de blessés.

Le gouvernement a envoyé des renforts dans la zone pour repousser les bandes armées et sécuriser les populations et leurs biens

10 février 2022