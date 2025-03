Un Comité en place pour la réunification pacifique des deux Corées

Le Comité préparatoire pour l’unification pacifique de la Corée a été créé le 14 mars 2025. Cet événement marquait la 9e commémoration annuelle de la Déclaration pour la paix et la cessation des guerres (DPCW), organisé par HWPL dans 93 pays.

L’initiative s’est déroulée à Cheongju, en Corée du Sud, sous le thème "Intermédier pour la réunification de la péninsule coréenne : établir un cadre juridique et pratique pour la paix".

L’événement a réuni près de 1 000 dirigeants nationaux et internationaux. Ensemble, ils ont élaboré un plan ambitieux visant à promouvoir une initiative nationale pour la paix et l’unification de la Corée.

HWPL, une ONG internationale accréditée par l’ECOSOC des Nations Unies, mène la campagne "Together : Connect Korea", impliquant environ 170 groupes civiques. L’objectif est de favoriser la communication et l’harmonie au sein de la société coréenne. Le comité nouvellement formé se concentrera sur le renforcement des échanges socioculturels entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, en établissant les bases pour une future unification.

L’honorable Carlos René Hernandez Castillo, président du Parlement centraméricain, a salué les efforts d’HWPL en déclarant : « Le travail inlassable d’HWPL prouve que la paix n’est pas seulement un idéal, mais un objectif réalisable avec volonté et action. Nous soutenons fermement toutes les initiatives d’unification qui favorisent la paix ».

Man-hee Lee, président d’HWPL, a évoqué la voie vers l’unification, soulignant l’importance du dialogue constructif et de la libre circulation. « La voie rapide vers l’unification passe par la mise en œuvre de la libre circulation. Il est impératif de poursuivre l’unification sans recourir à la force », a-t-il déclaré. Il a appelé à des efforts collectifs pour garantir un avenir pacifique pour les générations futures.

Les projets du Comité

Le Vénérable Yeon-hwa Seok, président du Conseil mondial du Sangha bouddhiste, a détaillé les futurs projets du comité. L’un des principaux objectifs est de renforcer les campagnes de sensibilisation à l’unification et d’élargir la compréhension du public, notamment à travers l’éducation. Des recherches sur l’intégration sociale et économique après l’unification seront également menées.

Yeong-geun Kim, recteur de l’Université Sungkyunkwan, a insisté sur l’importance des échanges civils, appelant à la création d’un cadre juridique et institutionnel pour assurer la continuité des efforts, quelle que soit l’évolution politique.

L’un des moments forts de l’événement a été la présentation du projet de « Constitution établissant une Corée unifiée », élaboré par le Comité de droit international pour la paix d’HWPL. Ce projet, présenté par le professeur Ciarán Burke de l’Université Friedrich-Schiller-Jena, propose les fondements juridiques d’une Corée unifiée. Il inclut des objectifs de dénucléarisation et un système de paix pour protéger les droits et le bien-être des citoyens.

