UK Export Finance en prospection pour investir au Bénin

Des investisseurs britanniques ont participé, sur l’initiative du Ministère béninois de l’Economie et des Finances, au Business FORUM UKEF organisé, mardi 28 juin 2022, au Novotel hôtel Orisha de Cotonou.

Institution de financement à l’exportation du Royaume Uni, UK Export Finance (UKEF) s’est déplacée au Bénin avec un groupe d’entreprises spécialisées dans divers domaines (eau, assainissement, construction, éducation, agroalimentaire, etc.) dans le cadre du Business FORUM UKEF.

A l’ouverture de la rencontre organisée, mardi 28 juin 2022, au Novotel hôtel Orisha de Cotonou, la directrice adjointe de cabinet du Ministère de l’Economie et des Finances Adidjatou Hassan a souhaité la bienvenue aux hôtes du Bénin.

Le Forum entend présenter les opportunités d’investissement au Bénin à travers le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) et les autres projets en cours, a-t-elle précisé.

« Nous sommes enthousiastes aujourd’hui de pouvoir écouter les priorités du gouvernement », a indiqué Louis Taylor, Directeur Exécutif de UK Export Finance.

UKEF participe à la séance de travail avec des représentants d’entreprises qui ont été accompagnées auparavant par l’institution qui propose un financement intéressant, selon le directeur exécutif. « Il s’agit d’une rencontre de réels enjeux et d’opportunités », a reconnu Louis Taylor.

Pour permettre à ces investisseurs potentiels d’avoir des informations sur ce qui se fait au Bénin, des communications sur le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), les procédures de passation des marchés publics au Bénin, le Port Autonome de Cotonou, et les projets des secteurs « eau », « infrastructures » ont été présentées lors du Business FORUM UKEF.

Le Forum a connu la participation des Directeurs généraux de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (Apiex), de l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau potable en milieu rural (Anaep-Mr), de la Caisse Nationale d’Amortissement, de la Société d’Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (Sirat), du Fonds National de Développement Agricole, et autres.

Les investisseurs britanniques présents au Forum ont été impressionnés par ce qui est en train de se passer au Bénin, selon Laurent Gangbès, directeur de l’Apiex.

UK Export Finance envisage d’investir 2 milliards de dollars au Bénin après avoir participé au Business Forum UKEF, a déclaré Louis Taylor, Directeur Exécutif de UK Export Finance.

Mireille d’Oliveira-Richards, CEO Benin Connect, une participante au Forum a indiqué que « le Bénin a une position stratégique en Afrique de l’Ouest et il faut monter à ces entreprises anglophones qu’elles peuvent venir s’installer au Bénin, qu’elles peuvent exploiter les opportunités d’investissement qu’il y a surtout avec le PAG et de tous les bons projets qui sont en cours pour le Bénin dans les 5 prochaines années ».

Cette cheffe d’entreprise native du Bénin exerçant en Angleterre depuis des années compte sur sa connaissance du marché britannique et du marché béninois pour accompagner les entreprises qui veulent s’installer ou ont besoin d’assistance.

Elle a précisé que le Business FORUM UKEF est un événement prometteur.

Une visite de la Cité Ministérielle en construction a été organisée à l’endroit des investisseurs britanniques.

M. M.

28 juin 2022 par ,