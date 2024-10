UBA augmente ses bénéfices de 40% à 1,37 mille milliards de nairas

• Le total des actifs a augmenté de 37,2% pour atteindre 28,3 mille milliards de nairas

• Les dépôts des clients atteignent 23,2 mille milliards de nairas, augmentant de 34%

• Un bénéfice avant impôt de 401,6 milliards de nairas.

La banque panafricaine, United Bank for Africa (UBA) Plc, a publié ses résultats financiers audités pour le semestre clos au 30 juin 2024, montrant des performances impressionnantes dans certains indicateurs financiers clés.

Les états financiers audités publiés lundi à la Bourse Nigériane (NGX) ont montré que la banque a enregistré une croissance à deux chiffres de ses bénéfices bruts et de ses revenus d’exploitation.

À la fin des deux premiers trimestres de l’année, et malgré un climat macroéconomique mondial difficile au Nigeria ainsi que des défis géopolitiques dans les principaux pays africains où la banque possède des filiales, UBA a enregistré une augmentation de 39,6% de ses bénéfices bruts, passant de 981,77 milliards de nairas en 2023 à 1,371 mille milliards de nairas en juin 2024.

Les revenus d’intérêts ont également augmenté de 134,3% pour atteindre 1,003 mille milliards de nairas, contre 428,2 milliards de nairas enregistrés en juin de l’année dernière, tandis que les actifs totaux ont augmenté de 37,2% passant de 20,6 mille milliards de nairas en décembre 2023 à 28,3 mille milliards de nairas. Les dépôts des clients ont également bondi de 33,7% sur la même période pour atteindre 23,2 mille milliards de nairas, contre 17,3 mille milliards de nairas enregistrés à la fin de 2023.

Les résultats déposés ont montré que le bénéfice avant impôt (PBT), qui s’élevait à 403 milliards de nairas en juin 2023, s’est clôturé à 402 milliards de nairas, tandis que le bénéfice après impôt (PAT) a légèrement baissé, passant de 378 milliards de nairas à 316 milliards de nairas pour l’année en question.

Cependant, les fonds propres des actionnaires de la banque ont augmenté de 47%, passant de 2,03 mille milliards de nairas en décembre 2023 à 2,99 mille milliards de nairas.

Conformément à la culture de la banque qui consiste à verser à la fois un acompte et un solde de dividende en espèces, le conseil d’administration de UBA Plc a déclaré un acompte sur dividende de 2,00 nairas par action pour chaque action ordinaire de 0,50 naira détenue par ses actionnaires, représentant une augmentation de 300% par rapport aux 0,50 naira déclarés pour la même période en 2023.

Le Directeur Général du Groupe UBA, M. Oliver Alawuba, en commentant les résultats, a souligné l’engagement de la banque à fournir constamment de la valeur à ses actionnaires. Il a déclaré : « Le groupe UBA continue d’enregistrer une forte croissance à deux chiffres dans les flux de revenus bancaires de haute qualité et durables, portée par une croissance ciblée du bilan, des transactions et des activités bancaires numériques à travers les géographies, en ligne avec nos objectifs stratégiques. »

Poursuivant, le GMD a déclaré : « La performance du groupe a été soutenue par une croissance constante et forte de toutes les lignes de revenus bancaires de base et durables. Notre activité d’intermédiation a montré une forte croissance, avec une augmentation de 143% en glissement annuel des revenus nets d’intérêts à 675 milliards de nairas. »

Sur les projets pour le reste de l’année, Alawuba a déclaré : « Alors que le groupe intensifie sa campagne d’acquisition de clients, nous réalisons des investissements importants dans la technologie, l’analyse de données, la recherche de produits et l’innovation afin d’améliorer notre proposition de valeur et l’expérience client. »

Le Directeur Exécutif Finances & Risques, Ugo Nwaghodoh, a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés par la banque en matière d’efficacité opérationnelle, comme en témoigne le ratio coût-revenu qui se normalise autour de la fourchette des 50%.

« Notre optimisation des coûts offre des possibilités de modération supplémentaire, alors que nous explorons des options pour réduire drastiquement nos composantes de coûts libellées en devises étrangères, la robotisation et l’automatisation des processus ainsi que l’application de l’intelligence artificielle à nos opérations », a-t-il déclaré.

Il a révélé que le groupe se concentrerait sur une gestion efficace des risques accrus liés au crédit, aux opérations, à la cybersécurité et à la sécurité des informations, tout en continuant à mener ses activités conformément à notre appétit modéré pour le risque, conformément à nos objectifs de durabilité.

« Le groupe a réalisé des progrès significatifs et est en bonne voie pour renforcer son capital social afin de soutenir ses aspirations à moyen et long terme, tout en s’alignant sur les récentes exigences réglementaires au Nigeria et dans d’autres juridictions où nous opérons », a ajouté Nwaghodoh.

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de trente-cinq millions de clients, à travers 1 000 bureaux d’affaires et points de contact clients dans 20 pays africains. Avec des présences à New York, Londres, Paris et Dubaï, UBA connecte les personnes et les entreprises en Afrique grâce aux services bancaires de détail, commerciaux et d’entreprise, aux paiements transfrontaliers innovants et aux services de transferts de fonds, au financement du commerce et aux services bancaires auxiliaires.

8 octobre 2024 par