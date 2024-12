UBA Bénin sacrée ‘’Banque de l’année’’ une 3è fois

La filiale béninoise du Groupe United Bank for Africa (UBA) a de nouveau fait sensation en remportant, pour la troisième fois, le prestigieux titre de "Banque de l’année 2024". Ce prix a été décerné le 4 décembre 2024 à Londres (Royaume Uni) lors des Bank of the Year Awards.

En cette année 2024, cinq filiales du groupe panafricain UBA ont été récompensées dans leurs pays respectifs, incluant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et la Zambie lors Bank of the Year Awards organisés par le magazine britannique The Banker.

Le sacre d’UBA Bénin en tant que "Banque de l’année" met en avant la transformation numérique significative opérée par la banque dans le secteur bancaire. L’économie béninoise, en pleine révolution numérique, bénéficie d’importants investissements dans les infrastructures technologiques, et le secteur bancaire ne fait pas exception. UBA Bénin, acteur clé dans cette évolution, participe activement à l’amélioration des services financiers du pays en développant des solutions numériques facilitant l’accès aux services bancaires à l’échelle nationale.

Innovations et accessibilité

UBA Bénin a mis en place plusieurs innovations majeures. L’une des plus remarquables est le lancement d’une application mobile révolutionnaire qui permet l’ouverture instantanée de comptes bancaires en scannant des documents. Cette application facilite également la création de comptes d’épargne à distance, une véritable avancée pour les clients béninois.

Charles Kone, directeur général de UBA Bénin, explique : « Nous avons centré notre stratégie sur nos atouts numériques. Nous avons mis en place une infrastructure digitale solide pour offrir des produits et services qui allient accessibilité, sécurité et praticité. Nos clients recherchent des solutions bancaires simples et efficaces qui facilitent leur quotidien ».

UBA Bénin s’est également distinguée en lançant le premier système de paiement mobile par une banque béninoise : B-MO (Bestcash Money), qui permet un paiement mobile simple et sécurisé, sans aucune barrière. Cette solution, accessible à tous, a pour objectif de démocratiser l’usage du paiement mobile dans le pays.

Dans une démarche inclusive, UBA Bénin a également innové en permettant à ses clients et à ceux de ses partenaires de retirer de l’argent dans ses distributeurs automatiques, même via des plateformes de paiement mobile comme MoMo ou Moov Money. Cette fonctionnalité offre un accès continu à l’argent liquide 24h/24 et 7j/7, une avancée considérable par rapport aux horaires limités des agences bancaires traditionnelles.

L’inclusion financière a aussi été au cœur de la stratégie de la banque. « Grâce à notre programme d’inclusion financière, nous avons ouvert près de 800 000 comptes d’épargne en ligne pour des clients, principalement issus des zones rurales. Cette initiative permet à cette population d’accéder aux services bancaires à distance, tout en générant des économies de coûts importantes », ajoute Charles Kone.

Avec cette nouvelle distinction, UBA Bénin confirme son positionnement de leader et ses efforts pour façonner l’avenir du secteur bancaire au Bénin et en Afrique.

A propos du Groupe United Bank for Africa (UBA)

Forte d’une histoire de plus de 7 décennies, UBA est l’une des banques les plus importantes et les plus reconnues d’Afrique subsaharienne. UBA est présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et possède un bureau de représentation en France.

UBA propose des services bancaires aux entreprises, aux PME et aux particuliers (de détail) à plus de 45 millions de clients, servis par le biais de divers canaux : plus de 1 000 bureaux d’affaires et points de contact avec 2 669 distributeurs automatiques de billets, 87 223 points de vente et des services bancaires en ligne robustes. En outre, UBA propose des services de garde de pensions et des services connexes.

La banque a prouvé son expertise et ses capacités dans des secteurs clés des économies africaines, en particulier dans le pétrole et le gaz, le financement des infrastructures, l’agriculture et les matières premières/exportations, ce qui nous positionne comme un partenaire privilégié pour des solutions structurées pour les principaux gouvernements et entreprises opérant en Afrique.

