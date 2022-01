Tundé Fatundé, correspondant de RFI et Africa N°1 n’est plus

La presse africaine est en deuil. Le professeur Tundé Fatundé, correspondant de RFI et Africa N°1 au Nigeria, a rejoint la demeure éternelle ce jeudi 27 janvier 2022.

Celui que la presse nigériane, et par-delà, la presse africaine pleure, a travaillé au journal The gardian du Nigeria. Il fut correspondant de Africa N°1, et collaborateur de Jeune Afrique et de RFI. C’est un grand homme de lettres. Il a été professeur de littérature à l’université de Lagos.

Tundé Fatundé est admis à la retraite le 1er novembre 2021. L’homme de son vivant, aura passé environ 20 ans au Bénin, à Cotonou puis Porto-Novo, en raison des soucis avec le régime du président Sanni Abacha.

F. A. A.

