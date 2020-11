Trois internationaux béninois empêchés de jouer

Trois Écureuils ne joueront pas contre Les crocodiles du Lesotho dans le cadre des 3e et 4 journées des éliminatoires de la CAN 2022. Convoqués pour les séances d’entraînement qui ont débuté lundi 9 novembre, des Écureuils internationaux n’ont pas foulé le sol béninois. Il s’agit de Cebiou Soukou et Jordan Adeoti, qui sont retenus par leur club en raison du démarrage des journées FIFA du 9 au 17 novembre 2020.

Blessé jeudi dernier et également testé positif au coronavirus lundi, Olivier Verdon ne jouera pas la double confrontation contre le Lesotho.

Le stage technique a démarré lundi 9 novembre 2020. Les Écureuils feront leur deuxième séance d’entraînement ce mardi à 17 heures au stade Charles de Gaulle.

Les derniers joueurs qui ont foulé le sol béninois sont Saturnin Allagbe, Steve Mounié, Mathéo Ahlinvi, Jérôme Bonou, David Kiki, Fabien Farnolle et Anani Tidjani.

10 novembre 2020 par