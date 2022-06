Trois cambrioleurs en prison à Abomey-Calavi

Les auteurs de trois cambriolages opérés à Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi en mai et juin derniers ne sont plus libres de leurs mouvements depuis mardi 14 juin 2022.

Les enquêtes ouvertes à la suite des cambriolages opérés les 23 mai, 29 mai et 6 juin 2022 à Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi ont abouti. Les présumés auteurs ont été présentés, mardi 14 juin 2022, au parquet du tribunal d’Abomey-Calavi à la suite de leur interpellation vendredi 10 juin dernier.

Trois des cambrioleurs présumés ont été placés sous mandat de dépôt et le quatrième a été relâché au bénéfice du doute.

Une enquête est ouverte pour retrouver le reste de la bande de cambrioleurs dont le cerveau serait un adolescent ainsi que leurs complices.

M. M.

15 juin 2022 par ,