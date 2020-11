Tout se met en place pour la construction du centre d’affaires portuaire de Cotonou

Le gouvernement a approuvé en conseil des ministres ce mercredi la signature de contrat pour la mission de maîtrise d’œuvre du projet de construction du Centre des affaires de Cotonou.

La construction du centre des affaires de Cotonou est prévue par le Programme d’actions du gouvernement (PAG). Il s’agit d’un complexe destiné à abriter dans un cadre moderne, fonctionnel et adapté, l’ensemble des acteurs exerçants sur la plateforme portuaire.

Au regard de la spécificité d’une telle infrastructure, et des exigences liées à sa réalisation, le gouvernement a fait recours à des prestataires de grande expérience pour la conduite des études, et la supervision des travaux.

