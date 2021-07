Tout est prêt pour le Carnaval International de Ouidah

Dans le cadre du Carnaval International de Ouidah (CIO 2021), Dr Pierre M’PELE, Directeur général de Mercy Ships pour l’Afrique, s’est rendu, mardi 27 Juillet 2021 à Ouidah. Il s’est entretenu avec M. Wilfrid HOUNDJE Délégué Général du CIO. Les deux personnalités ont fait le point des préparatifs de cet évènement culturel international, qui se tiendra du 17 au 19 décembre prochain à Ouidah.

Satisfait du niveau d’avancement des préparatifs de ce carnaval qui va nous conter l’histoire culturelle, musicale et historique de la ville de Ouidah, Dr Pierre M’PELE a rassuré le délégué du CIO de la disponibilité de son Organisation à soutenir ce projet original.

Le délégué général du CIO, Wilfrid HOUNDJE a remercié Dr Pierre M’PELE pour son appui constant et souhaité que le partenariat soit prospère.

Selon Dr Pierre M’PELE, le CIO se doit être l’expression de cette nouvelle espérance et le gage d’une culture partagée mais aussi d’une histoire subie qui a marquée avec une cicatrice indélébile nos sociétés.

Pour mémoire, il y a cinq siècles sur ces mêmes côtes de l’Atlantique d’Afrique , à Ouidah au Bénin comme à Louango au Congo et à Gorée au Sénégal, des millions de jeunes Africains parmi les plus forts, les plus robustes, les plus intelligents ont été déportés au cours de l’odieuse traite négrière et humiliés par l’esclavage. Ces jeunes gens, regrette Dr Pierre M’PELE, ont été déportés dans des calles de bateaux du désespoir et du non-retour vers des terres inconnues. Mais aujourd’hui, « avec une très grande humilité et humanité, nos bateaux servent à transformer des vies des femmes, des enfants et des hommes africains », indiqué le Directeur général de Mercy Ships pour l’Afrique.

Mercy Ships est une Organisation Non Gouvernementale Internationale qui depuis 1990 utilise des navires-hôpitaux qui voguent de port en port en Afrique pour apporter espoir et guérison aux populations africaines, signe de solidarité agissante, de fraternité et d’égalité entre les Peuples et entre les Hommes.

Juliette MITONHOUN

