Tosin Aiyegun buteur avec le FC Lorient

L’international attaquant béninois Tosin Aiyegun a lancé son compteur de buts avec le FC Lorient ce dimanche 17 septembre 2023 à l’occasion de la 5e journée du championnat.

Même si au final, le FC Lorient et l’AS Monaco se sont séparés sur un nul 2-2 au terme d’une rencontre comptant pour la 5e journée de Ligue 1, Tosin Aiyegun aura fait sensation. L’attaquant béninois a ouvert le score après 1 minutes 33 secondes de jeu.

La nouvelle recrue des Merlus a été parfaitement lancé en profondeur par Junior Kroupi et n’a pas manqué son coup. Derrière, les Lorientais ont reculé et subi deux buts avant d’égaliser en toute fin de rencontre (2-2).

Au terme du match, Tosin Aiyegun se dit très heureux de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. "Face à Monaco, on savait que ça allait être difficile, mais on a su gérer. Ça fait grave plaisir de marquer et j’espère que ça continuer comme ça.", a-t-il confié en zone mixte.

J.S

18 septembre 2023 par ,