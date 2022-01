Tolaro Global et le Trade Hub soutiennent le marché de la noix de cajou du Bénin

Le West Africa Trade & Investment Hub de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) a lancé un partenariat de Co-investissement de 10,2 millions de dollars avec Tolaro Global, une entreprise leader dans la transformation de la noix de cajou au Bénin. Le but est de renforcer le marché de la noix de cajou certifiée biologique du pays et d’aider à répondre à la demande croissante de produits à base de noix de cajou parmi les consommateurs américains et européens.

A l’appui de cet objectif, Tolaro Global coordonne un projet de trois ans qui aidera environ 3 863 producteurs de noix de cajou au Bénin à obtenir des qualifications biologiques certifiées, à augmenter sa capacité de traitement des noix de cajou et à créer de nouvelles lignes de revenus en transformant les pommes de cajou et les noix de cajou cassées - toutes deux généralement jetées - en produits qui peuvent également être exportés. Le projet sera financé par une subvention de co-investissement de 1 million de dollars du Trade Hub et par 9,2 millions de dollars de capitaux privés et de ressources de Tolaro Global.

Selon Tolaro Global, l’insuffisance du nombre de producteurs de noix de cajou certifiés biologiques l’a empêché de satisfaire les quantités de noix de cajou demandées par les marchés américain et européen. En renforçant les capacités des 3 863 producteurs de noix de cajou à obtenir la certification biologique, l’offre de noix de cajou certifiées biologiques passera de 1 567 tonnes métriques à 8 000 tonnes métriques au cours du projet de trois ans. Cet effort sera soutenu par Tolaro Global en partenariat avec Away4Africa, une société néerlandaise de conseil technique, ainsi qu’avec deux unions régionales de coopératives agricoles, afin de donner aux producteurs de noix de cajou les outils et la formation nécessaires pour produire des noix de cajou certifiées biologiques.

L’entreprise a également constaté qu’en raison de l’insuffisance des équipements et de l’expertise technique, environ 87 % des noix de cajou brutes du Bénin sont exportées vers les marchés asiatiques, tels que l’Inde et le Vietnam. Pour y remédier, Tolaro Global cherchera à développer ses capacités de traitement des noix de cajou en améliorant les infrastructures et en dispensant une formation technique, ce qui lui permettra d’augmenter sa capacité de traitement des noix brutes de 6 000 tonnes par an à 8 000 tonnes par an d’ici la fin du projet.

Parallèlement, elle augmentera sa capacité à répondre à la demande croissante de produits à base de noix tels que les beurres, les pâtes à tartiner et les farines. Ces produits à valeur ajoutée peuvent être fabriqués à partir de morceaux de noix de cajou cassés, mais nécessitent un traitement supplémentaire. Grâce aux améliorations apportées à la transformation, Tolaro Global réduira les déchets provenant des morceaux de noix de cajou tout en ajoutant des sources de revenus supplémentaires.

Tolaro Global s’efforcera également de réduire les déchets provenant des pommes de cajou, une partie de la noix de cajou qui peut avoir une valeur élevée mais qui est aussi régulièrement mise au rebut. Dans le cadre du projet, Tolaro récupérera 300 tonnes métriques de pommes de cajou qui seront transformées en aliments pour animaux. L’entreprise formera et renforcera les capacités de 204 personnes pour la collecte, le séchage et l’élimination des pommes de cajou dans le cadre de cette activité.

Grâce aux efforts combinés du projet, Tolaro Global prévoit de générer 18,8 millions de dollars de revenus d’ici la fin du partenariat en mai 2024. Regis Ouattara, responsable du partenariat public-privé pour le Trade Hub et agent de liaison pour Tolaro Global, est impatient de voir l’impact économique positif à long terme que le projet entraînera au Bénin.

"Comme d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, la plupart des récoltes de noix de cajou du Bénin sont exportées pour être transformées sur les marchés étrangers, ce qui entraîne une énorme perte de revenus à la fois pour les producteurs de noix de cajou et pour des entreprises comme Tolaro Global", a déclaré M. Ouattara. " Grâce à ce partenariat et à d’autres similaires comme celui avec Red River Foods, le Trade Hub aide les transformateurs et les exportateurs de noix de cajou d’Afrique de l’Ouest à tirer pleinement parti de la chaîne de valeur de la noix de cajou. "

Les partenariats de co-investissement du Trade Hub ont également été essentiels pour que des entreprises telles que Tolaro Global puissent rebondir après les difficultés financières résultant de la pandémie de COVID-19.

" Avec la crise du COVID-19 et le déclin général connu dans la plupart des pays du monde en 2020, notre entreprise, comme beaucoup d’autres, a pris un coup ", déclare Dabo Falilatou, responsable de la gestion des subventions chez Tolaro Global. "A cela s’est ajouté le fait que nous étions confrontés aux doutes des institutions financières, qui étaient devenues peu confiantes quant à l’octroi de prêts aux usines." Dans ce contexte, la subvention de co-investissement de 1 million de dollars du Trade Hub est venue comme une bouffée d’air frais."

Légende

Après que les noix de cajou sont passées dans une machine à décortiquer automatique, le personnel de Tolaro Global les vérifie manuellement et décortique celles qui ont été oubliées.

À propos du Trade Hub

Le Trade Hub est une initiative financée par l’USAID pour stimuler la croissance économique grâce à des partenariats avec le secteur privé, en vue de générer de nouveaux investissements, créer de nouveaux emplois et renforcer la valeur des exportations régionales et internationales en provenance d’Afrique de l’Ouest.

À propos de l’USAID

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) est la principale agence du gouvernement des États-Unis œuvrant pour mettre fin à l’extrême pauvreté dans le monde et permettre à des sociétés résilientes et démocratiques de réaliser leur potentiel. L’année 2021 marque le 60e anniversaire de l’USAID et 60 ans de partenariat avec le peuple sénégalais.

À propos de Tolaro Global

Créée en 2011, Tolaro Global SAS est une entreprise de transformation et de vente en gros de noix de cajou située au centre de la zone de production de noix de cajou du Bénin, à Parakou. La mission de l’entreprise est de créer des partenariats et des réseaux, du producteur au consommateur, et de gérer chaque maillon de la chaîne de valeur de la noix de cajou pour créer un processus éthique, durable et transparent.

