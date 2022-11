Tête-à-tête Patrice Talon-Président du Conseil Européen

Charles Michel, président du Conseil Européen et Patrice Talon, président de la République ont échangé, ce 22 novembre 2022 à Accra (Ghana), en marge de la réunion des chefs d’Etats et de gouvernement de l’Initiative d’Accra.

Sécurité, croissance économique, formation professionnelle et création d’emplois sont les sujets au centre des échanges tenus, mardi 22 novembre 2022, à Accra au Ghana, entre le président béninois Patrice Talon et Charles Michel, président du Conseil Européen.

La rencontre s’est tenue en marge de la conférence internationale sur l’Initiative d’Accra. Elle rassemble les chefs d’Etat et de gouvernement du Bénin, Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, Ghana et du Togo pour endiguer la progression des groupes jihadistes vers les pays du Golfe de Guinée. Lancée depuis 2017, l’Initiative accueille en qualité d’observateurs les pays tels que Mali, Niger et Nigeria. L’Initiative vise le partage de renseignements, la formation des personnels ainsi que la mise sur pied d’opérations militaires conjointes transfrontalières.

La dernière rencontre entre Patrice Talon et Charles Michel remonte à janvier 2022.

