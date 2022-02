Test psychotechnique pour les présélectionnés ce samedi

Les épreuves de sélection démarrent, ce samedi 19 février 2022, pour les 1002 candidats présélectionnés dans la cadre de la mise en place du Fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies.

Un Test psychotechnique d’une durée d’une (01) heure démarre ce samedi 19 février pour tous les candidats présélectionnés dans la cadre de la mise en place du Fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. L’entretien individuel va précéder le test.

En conférence de presse, vendredi 18 février 2022, Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement a expliqué que les candidats au poste de SE en particulier subiront en plus une épreuve écrite de spécialité. A l’en croire, les personnes qui seront retenues à l’issue des différents tests doivent prendre service le 1er avril 2022. Quant aux SE (Secrétaire Exécutif), ils doivent avoir été installés le 15 mars au plus tard.

Levant un coin de voile sur le processus de sélection des candidats aux postes administratifs et techniques dans les mairies dans le cadre de la réforme de la décentralisation, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu’à l’issue de l’étude des dossiers de candidatures, « à peu près 50% des dossiers reçus n’étaient pas conformes soit pour défaut de profil, soit pour expérience insuffisante ».

Marc MENSAH

