Témoignage de l’artiste Sessimè guérie du Covid-19

Testée positive au Covid-19, il y a trois semaines, la chanteuse béninoise Sessimè a fait un témoignage sur sa guérison ce mercredi 15 juillet 2020 à travers un direct sur sa page Facebook.

« J’ai eu la Covid, j’ai beaucoup souffert, mais j’ai préféré garder la nouvelle pour moi et pour mes proches pour ne pas que ceux qui m’en veulent ne me poussent précipitamment dans la tombe. C’était très dur. J’étais au plus mal. J’étais malade et le traitement me rendait encore plus malade. Grâce à Dieu aujourd’hui ça va », a déclaré la Fanafana Lady à ses fans.

Actuellement guérie du coronavirus, la chanteuse béninoise continue avec le traitement d’un comprimé de chloroquine par jour.

« Je remercie tous ceux qui étaient au courant et qui n’ont ménagé aucun effort pour me soutenir », a-t-elle ajouté. L’artiste a cité la première dame Claudine Talon et l’ex ministre de la Santé Dorothée Kindé Gazard.

