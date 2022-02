Talon et ses pairs examinent la situation dans l’espace CEDEAO

Le chef de l’Etat Patrice Talon a pris part ce jeudi 03 février 2022 à Accra, la capitale ghanéenne, au sommet extraordinaire des chefs d’Etats et de gouvernements de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Les chefs d’Etats de la sous-région au cours de ce sommet, après avoir examiné la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, ont pris d’importantes résolutions pour le retour à l’ordre constitutionnel dans ces trois pays.



Ci-dessous les grandes résolutions prises

Au terme des discussions, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement a réaffirmé sa ferme détermination à protéger la démocratie et la liberté dans la région et réitéré son engagement en faveur du respect du principe de la tolérance zéro pour l’accession au pouvoir par des moyens inconstitutionnels, conformément aux dispositions du Protocole additionnel de 2001 de la CEDEAO, relatif à la Démocratie et la Bonne Gouvernance.

Ainsi, sur le cas burkinabé, la Conférence a noté la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans ce pays, qui requiert un retour rapide à l’ordre constitutionnel afin de pouvoir trouver des solutions efficaces à ces problèmes. La CEDEAO réitère donc sa condamnation absolue du coup d’Etat du 24 janvier 2022. Sous peine de sanctions, la Conférence exige la libération sans condition du Président Roch Marc Christian KABORE et confirme la suspension du Burkina-Faso de toutes les institutions de la CEDEAO, jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel.

Les Chefs d’Etat appellent l’autorité militaire à mettre en place les organes de la Transition, à adopter un calendrier électoral et favoriser le retour à l’ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Ils ont instruit la Commission de la CEDEAO à maintenir le contact avec les nouvelles autorités, à travers la mise en place de mécanismes de suivi auxquels seront associés l’Union Africaine et les Nations Unies, dans le but d’accompagner la Transition.

Quant à la Guinée, la Conférence a noté une certaine stagnation de la situation malgré l’avènement du conseil de transition. Aussi, a-t-elle décidé de maintenir en place toutes les sanctions imposées à la Guinée. En plus, il est demandé à l’Autorité de Transition de mettre en place un calendrier devant conduire au rétablissement de l’ordre constitutionnel.

Enfin, les Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO se félicitent des conclusions de la 1057ème réunion du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine, tenue le 14 janvier 2022, qui a approuvé toutes les décisions et sanctions prises par la CEDEAO à l’encontre du Mali.

Sur ce chapitre, le Président Patrice TALON et ses pairs constatent avec regret qu’un calendrier n’a pas été mis en place, pour se conformer aux décisions de la Conférence. En conséquence, ils ont décidé de :

Maintenir en place toutes les sanctions imposées au Mali, conformément à la décision prise le 9 janvier 2022.

D’inviter les autorités maliennes à proposer rapidement un chronogramme acceptable à la CEDEAO afin de permettre la levée progressive des sanctions

Rester saisie de la situation au Mali

Les Chefs d’État et de Gouvernement présents à Accra ont également pris connaissance des circonstances de la tentative de coup d’État intervenue le 1er février 2022 en Guinée-Bissau. Une tentative qu’ils ont fermement condamnée.

Ce sommet extraordinaire des chefs d’Etats et de gouvernements de la CEDEAO fait suite à la session extraordinaire tenue le 28 janvier 2022 par visioconférence.

