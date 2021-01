Talon choisit Mariam Chabi Talata Zime, pour la vice-présidence

Dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021, le chef de l’Etat Patrice Talon présentera sa candidature en duo avec la vice-présidente de l’Assemblée Nationale. Mariam Chabi Talata Zime est désignée comme colistière du candidat Patrice Talon selon des sources concordantes. Une déclaration officielle sera faite dans les prochains jours.

Le choix de Mariam Chabi Talata Zime comme colistier du candidat Patrice Talon est une réponse au souci d’équilibre régional. Patrice Talon est originaire du sud et sa colistière du nord. En cas de victoire au soir du 11 avril, la vice-présidente du parlement deviendra la première femme aux fonctions de vice-présidente. C’est également un point gagné en matière de promotion des femmes aux plus hautes instances de décisions.

Cette professeure de philosophie née le 7 juillet 1963 et mère de 4 enfants est entrée au parlement en tant que suppléante du ministre de l’Intérieur Sacca Lafia avant de se faire élire vice-présidente de l’Assemblée nationale. Ne figurant pas sur la liste des candidats favoris au poste de vice-président, sa désignation vient déjouer tous les pronostics.

Les noms de Sacca Lafia (UP) et de Robert Gbian (BR) ont été longtemps cités comme favoris pour le poste de vice-président du candidat Talon.

En cas de victoire du duo avec Mme Chabi Talata Zime, le nombre de députés au parlement sera réduit à 81.

Une déclaration officielle sera rendue publique dans les prochains jours pour confirmer ou infirmer le choix de Mariam Chabi Talata Zime au poste de vice-président du candidat Patrice Talon.

M. M.

24 janvier 2021 par