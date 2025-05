Nourou-Dine Saka Saley plaide pour des primaires équitables loyales

Nourou-dine Saka Saley, juriste et figure des Démocrates, secoue le Bénin politique ! Dans un vibrant plaidoyer, il exige une désignation transparente du candidat pour 2026, fustigeant toute « mascarade ». Évoquant Réckya Madougou comme symbole, il appelle à l’unité face à un pouvoir accusé de museler l’opposition. Alors que la présidentielle approche, ce discours audacieux pourrait redéfinir les règles du jeu. Un cri pour la démocratie à découvrir absolument !

Par Yêdafou KOUCHÉMIN

Dans une déclaration publique diffusée en direct sur Radio Capp Fm à Cotonou, le 3 mai 2025, Nourou-dine Saka Saley, juriste d’affaires et figure éminente du parti d’opposition béninois Les Démocrates, a livré un vibrant plaidoyer pour une désignation transparente et objective des candidats à l’élection présidentielle de 2026. Ses propos, mêlant réflexion stratégique et engagement politique, révèlent les tensions et les aspirations au sein de l’opposition, à moins d’un an d’un scrutin crucial.

Saka Saley insiste sur la nécessité d’un processus de désignation clair et loyal au sein de son parti. « Si les conditions sont objectives, où chacun sait que, par exemple, qu’[un candidat] Wilfrid a surpassé les autres de manière loyale, je serais le premier à le féliciter et à l’accompagner », a-t-il déclaré. Cette exigence de transparence vise à éviter une « mascarade » qui, selon lui, risquerait de fragiliser la crédibilité du parti. Il met en garde contre un choix opaque, qui pourrait le conduire à refuser de « servir de caution » à un processus biaisé.

Cette prise de position intervient dans un contexte où Les Démocrates, principal parti d’opposition, cherche à se repositionner face à une mouvance présidentielle dominante. Le juriste, connu pour son franc-parler, traduit une préoccupation partagée par nombre de militants : la nécessité de primaires inclusives pour garantir l’unité et mobiliser les électeurs.

Une solidarité affirmée envers Réckya Madougou

Évoquant la présidentielle de 2021, Saka Saley rappelle son retrait volontaire au profit de Réckya Madougou et Érick Houndété, estimant à l’époque que ces figures étaient mieux placées. Aujourd’hui, il va plus loin en proposant une idée audacieuse : reconduire Réckya Madougou comme candidate, malgré son incarcération. « Par pur coup politique, Les Démocrates devrait la reconduire, même en prison, car c’est au nom du parti qu’elle s’est retrouvée là », affirme-t-il, citant l’exemple du maire d’Istanbul, plébiscité malgré son emprisonnement.

Cette suggestion, bien que juridiquement irréalisable en l’état actuel des lois béninoises, reflète une volonté de galvaniser la base du parti autour d’une figure martyre. Madougou, condamnée à 20 ans de prison en 2021 pour des accusations de financement du terrorisme – qu’elle et ses soutiens dénoncent comme politiquement motivées – reste un symbole de résistance pour l’opposition. Saka Saley voit dans sa candidature potentielle un moyen de renforcer la « solidarité » et la « cohésion », tout en défiant le narratif du pouvoir.

Un regard stratégique sur 2026

À 45 ans, Saka Saley se positionne comme un acteur clé, sans pour autant confirmer une candidature personnelle. « Ceux qui m’appellent à être candidat, je les écoute », déclare-t-il, tout en soulignant que sa priorité est la clarté du processus. Cette posture mesurée contraste avec l’effervescence préélectorale, où plusieurs figures des Démocrates, dont Érick Houndété, Vice-président du parti, et d’autres cadres, pourraient briguer l’investiture.

L’appel de Saka Saley à un choix « le plus transparent possible » s’inscrit dans un contexte politique tendu. Les récentes accusations du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, sur un prétendu « plan de déstabilisation » orchestré par des acteurs internes et externes, ont exacerbé les suspicions mutuelles entre la mouvance et l’opposition. Dans ce climat, l’insistance du juriste sur des primaires objectives pourrait servir à désamorcer les critiques internes et à projeter une image d’unité.

Une voix pour l’avenir de l’opposition

La déclaration de Saka Saley est à la fois un compte-rendu de ses convictions, une analyse des dynamiques internes de son parti et un commentaire sur les défis de l’opposition béninoise. En plaçant la transparence et la solidarité au cœur de son discours, il adresse un message clair aux militants et aux électeurs : la légitimité du futur candidat des Démocrates dépendra de la rigueur du processus de sélection.

À moins d’un an de la présidentielle, alors que le Bénin fait face à des défis sécuritaires dans le nord et à des restrictions sur les libertés médiatiques, la voix de Saka Saley résonne comme un appel à la responsabilité. Reste à savoir si Les Démocrates sauront traduire cet idéal en un mécanisme de désignation capable de fédérer ses rangs et de défier la machine électorale de la mouvance. Pour l’heure, le juriste d’affaires pose les bases d’un débat crucial pour l’avenir de l’opposition béninoise.

