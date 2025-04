Voici deux dates à retenir pour les élections générales de 2026

Dans le cadre des élections générales de 2026 au Bénin, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a procédé, mardi 15 avril 2025, à son siège à Cotonou, à la remise officielle des deux chronogrammes aux parties prenantes. La cérémonie présidée par Sacca Lafia, président de la CENA, a connu la présence des représentants de partis politiques, acteurs de la société civile, institutions de la République, cadres de ministères, et acteurs des médias.

Les élections couplées communales et législatives de 2026 auront lieu le 11 janvier. La présidentielle quant à elle est prévue pour le 12 avril. La CENA, institution en charge de l’organisation des élections au Bénin a transmis officiellement les deux chronogrammes établis dans le cadre des élections aux partis politiques, acteurs de la société civile, et autres parties prenantes ce mardi 15 avril 2025. Selon le président de la CENA, le chronogramme des élections couplées communales et législatives compte 53 activités. Pour la présidentielle de 2026, 38 activités sont prévues. La remise des chronogrammes à toutes les parties concernées selon Sacca Lafia, vise à permettre à chaque acteur de suivre de près les activités et de bien se préparer pour jouer sa partition.

Selon le chronogramme établi dans le cadre de la présidentielle, le premier tour est prévu pour le 12 avril 2026. Suivra un second tour qui interviendra le 10 mai.

La publication de ces chronogrammes selon le président de la CENA, répond à une exigence légale inscrite dans l’article 19-7 de la loi 2019 – 43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral (modifiée par la loi 2024- 13 du 13 mars 2024), qui confie au Conseil électoral, la mission d’informer l’opinion publique du chronogramme de chaque élection.

F. A. A.

