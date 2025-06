Paulin AKPONNA en phase d’être éjecté après sa sortie fracassante

Dans la matinée de ce jeudi 26 juin 2025, le chef de l’Etat Patrice TALON selon des sources concordantes, a sollicité le bureau de l’Assemblée nationale pour le remplacement de Paulin AKPONNA, ministre de l’énergie, de l’eau et des mines.

Sanction au gouvernement de Patrice TALON. Le ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Paulin AKPONNA est en phase d’être relevé de ses fonctions. Le bureau de l’Assemblée nationale, apprend-on, est sollicité à cet effet.

José Didier TONATO, ministre du cadre de vie en charge des transports et du développement durable est proposé pour le remplacer. Un décret du chef de l’Etat est attendu pour confirmer le départ de son ministre de l’énergie de l’eau et des mines.

Les raisons précises du départ de ce collaborateur du chef de l’Etat ne sont pas encore connues. Cependant, lors d’une visite à Parakou il y a quelques jours, Paulin AKPONNA a exprimé sa profonde consternation face à l’absence persistante d’eau potable et d’électricité malgré des investissements massifs engagés depuis 2016. Il a dénoncé à l’occasion, la gestion opaque et irresponsable du budget public. Il s’est aussi s’insurgé contre le ‘’siphonage’’ des ressources publics sous la gouvernance de Patrice TALON.

