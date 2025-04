Voici les organisations de la société civile qui sont contre la révision de la Constitution

Plusieurs organisations de la société civile au Bénin se sont opposées à toute initiative de révision de la Constitution. C’est à travers un message adressé à Louis VLAVONOU, président de l’Assemblée nationale.

Mardi 16 janvier 2024, 16 organisations de la société civile dites « de suivi du parlement » ont adressé un message au président de l’Assemblée nationale. A travers ce message, elles ont exprimé leur opposition au projet de réforme constitutionnelle. Ces organisations tout en exprimant leur désaccord à l’initiative de la révision de la constitution, donnent leur feu vert pour une modification du Code électoral, telle que suggérée par la Cour constitutionnelle après l’examen du recours d’un citoyen sur le principe d’égalité de tous pour le parrainage des candidats à l’élection présidentielle de 2026.

Pour les organisations signataires du message au président du parlement béninois, aucune des modifications ordonnées par la Cour, « n’emporte une nécessité de réviser la loi fondamentale du Bénin ».

Lire leur liste

– Social Watch Bénin (SWB)

– Centre de Développement Economique Local (CDEL)

– Réseau des Journalistes Accrédités au Parlement (ReJAP)

– Women in Law and Development in Africa (WILDAF Bénin)

– Réseau pour l’Intégration des Femmes des Organisations Non Gouvernementales et Associations Africaines (RIFONGA Bénin)

– Association de Lutte Contre le Racisme l’Ethnocentrisme et le Régionalisme (ALCRER)

– ONG RACINES

– Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM)

– Plate-forme des Acteurs de la Société Civile au Bénin (PASCIB)

– Maison de la Socété Civile (MdSC)

– Coalition Nationale pour la Paix (CNP)

– Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB)

– WYCLIFFE Bénin

– Groupe Biblique des Elèves et Etudiants du Bénin (GBEEB)

– Réseau National de Opérateurs privées pour

la Promotion de l’Alphabétisation et des Langues (RENOPAL)

– Association pour la Promotion des Initiatives Locales (ASSOPIL).

