Alain Adihou en route vers UP-R, BR ou Les Démocrates

L’ancien ministre, Alain Adihou, n’est plus membre du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Il a rendu sa démission ce lundi 12 mai 2025. Désormais, tous les regards son tournés vers sa prochaine destination.

Démission au sein du parti FCBE. L’ancien ministre Alain Adihou n’est plus membre de la formation politique de l’opposition dirigée par Paul Hounkpè. Il a rendu sa démission ce lundi 12 mai 2025, après sa suspension.

Dans la note de démission adressée au secrétaire exécutif national, il évoque comme raison principale de son départ, « la difficulté réelle » des responsables du parti à s’accorder sur la place que la FCBE doit occuper au sein de l’opposition béninoise.

L’ancien ministre estime qu’il y a un malaise profond au sein du parti. M. Adihou a rappelé dans la note de démission, sa déclaration officielle à l’occasion de la sortie médiatique des forces de l’Opposition le 14 mars au Chant d’Oiseau à Cotonou.

Cette sortie médiatique à l’en croire, avait quelque peu redoré le blason de l’opposition au parti FCBE dans l’opinion, mais malheureusement créé un malaise au sein du « Groupe des dix », non statutaire, et donc informel qui impose ses décisions au Bureau politique. Malaise mal géré par le secrétaire exécutif national qui a préféré faire de lui un bouc émissaire.

L’ancien ministre explique qu’il s’en est convaincu « davantage » à la réunion mensuelle du bureau politique de mai, et en a déduit qu’il n’était plus possible pour lui de continuer l’aventure avec le parti s’il doit rester fidèle à ses convictions.

« Je me suis donc mis à l’écart depuis ce moment, laissant le temps à votre sagesse pour calmer les tensions. Malheureusement, j’ai observé tout le contraire de votre part, surtout après le récent constat que vous avez plutôt cherché à justifier mon retrait volontaire de manière à vous faire bonne conscience », a écrit le démissionnaire.

Alain Adihou occupait jusqu’à sa suspension suivie de sa démission, le poste de conseiller politique au sein du parti FCBE. Comme lui, d’autres responsables du parti ont été suspendus au terme des travaux de la session ordinaire tenue début mai.

Après sa démission du parti FCBE, tout le monde s’interroge sur la prochaine destination de Alain Adihou : UP-R, BR ou Les Démocrates ?

Affaire à suivre...

F. A. A.

