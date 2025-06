La présidente du parti RN dénonce une vaste escroquerie en son nom

Dans un communiqué publié ce jeudi 12 juin 2025, Claudine Afiavi Prudencio, présidente du parti Renaissance Nationale (RN), dénonce une série d’agissements frauduleux commis en son nom.

Des individus malintentionnés se feraient passer pour la présidente du parti Renaissance Nationale (RN), afin de soutirer de l’argent à des citoyens, voire à des personnalités judiciaires. Ils prétendraient pouvoir influencer des nominations à des postes de responsabilité dans la République.

C’est l’alerte donnée par Claudine Afiavi Prudencio elle-même dans un communiqué intitulé : « Quand la dignité est travestie, quand la loyauté est instrumentalisée, il faut parler clair, droit, et debout ».

« Je ne m’occupe, ni de près ni de loin, du positionnement de quiconque à un poste de responsabilité dans les institutions de la République. (…) Je ne possède aucun compte Mobile Money », a indiqué la présidente du parti RN.

Claudine Afiavi rappelle des valeurs qui guident son action en ces termes : « Je n’ai jamais mandaté qui que ce soit pour aller solliciter de l’argent en mon nom, et je ne le ferai jamais. Je n’ai pas été éduquée ainsi. Je ne suis pas rassasiée, mais je n’ai pas faim non plus ».

Un appel à la vigilance

La présidente du RN remercie les procureurs et personnalités qui ont eu le « réflexe républicain » de l’alerter. Elle les salue publiquement pour leur vigilance.

Quant aux auteurs de ces tentatives d’escroquerie, elle les qualifie de « moralement déchus, juridiquement exposés et politiquement disqualifiés ». Ils doivent être interpellés.

Claudine Afiavi Prudencio rappelle pour finir que « le respect ne se quémande pas ; il se mérite par la cohérence des actes et la fidélité aux valeurs ».

