7 nominations à la Cour suprême et au ministère du Travail

Des nominations ont été prononcées, mercredi 16 avril 2025 en Conseil des ministres. Il y a six nominations à la Cour suprême et une au ministère du Travail et de la Fonction publique.

À la Cour suprême

Sur proposition du président de la Cour et après avis du Conseil supérieur de la Magistrature, 5 nouveaux conseillers ont été nommés.

Messieurs Romain KOFFI

Mouhamadou SONSARE

Amaté Christian ATAYI

Comlan Christian ADJAKAS

Désiré Padel DATO.

Monsieur Olushegun Romaric TIDJANI SERPOS a été nommé Avocat général, sur proposition du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation.

Au ministère du Travail et de la Fonction publique

Monsieur Fernand AYEGNON, Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances.

16 avril 2025 par