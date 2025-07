Renforcement des liens parlementaires entre la France et le Bénin

En marge de la 50ᵉ session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, le Président de l’Assemblée nationale du Bénin a conduit, ce jeudi, une série de rencontres de haut niveau à l’Assemblée nationale et au Sénat de la République française. Une étape forte pour réaffirmer le dynamisme de la diplomatie parlementaire béninoise et approfondir une coopération déjà exemplaire.

Des échanges constructifs au Palais Bourbon

Accueilli au Palais Bourbon par Mme Yaël Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée nationale française, le Président béninois était entouré des Honorables Assan Séibou, vice-président de la section béninoise de l’APF, Orden Alladatin, Président de la Commission des Lois, et Chantal Ahyi, Deuxième Questeure.

La présence de M. Bruno Fuchs, député français et Vice-président de l’APF, a permis d’éclairer les perspectives de coopération francophone à venir.

La séance a permis de partager des expériences concrètes sur la modernisation du travail législatif, la transparence institutionnelle et la promotion des valeurs communes de la Francophonie. Le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a présenté les avancées récentes portées par le Parlement béninois, tout en réitérant son attachement à renforcer la coopération technique et le dialogue entre administrations.

La signature du Livre d’or, à l’issue des échanges, a marqué l’importance de ces liens tissés au fil des années.

Un accord de coopération acté au Sénat

La délégation parlementaire béninoise a poursuivi ses entretiens au Palais du Luxembourg, reçue par M. Gérard Larcher, Président du Sénat français, et plusieurs membres de son équipe.

Dans une atmosphère chaleureuse et attentive, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a rappelé que le Bénin s’est engagé dans une dynamique de réformes profondes pour stabiliser durablement son processus de développement. À cet égard, il a mis en lumière la récente adoption à l’unanimité, par l’Assemblée nationale, de la loi portant vision Bénin 2060, quelques jours seulement avant son départ pour Paris.

Ce texte ambitieux fixe une trajectoire claire et concertée, avec pour objectif une croissance inclusive, durable et souveraine, au bénéfice des générations futures.

Un message clair pour la Francophonie

Par ces audiences successives, le Président de l’Assemblée nationale du Bénin rappelle que la diplomatie parlementaire est un levier essentiel pour porter la voix du Bénin, valoriser son expertise et s’inspirer des meilleures pratiques.

À Paris, c’est une page nouvelle qui s’écrit, entre deux Parlements liés par l’histoire et résolument tournés vers l’avenir.

Quelques images

||

||

13 juillet 2025 par