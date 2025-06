Gratien AHOUANMENOU suspendu de l’UP-R pour “faute grave”

L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a suspendu provisoirement Gratien-Laurent Ahouanmenou, membre de la Direction Exécutive Nationale.

Dans une décision en date du 18 juin 2025 et signée de son président, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), a prononcé la « suspension provisoire » de Gratien-Laurent Ahouanmenou.

Tout part d’une demande d’explication adressée à l’ex Secrétaire général adjoint du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), le 13 juin 2025. Ce dernier a répondu par écrit le 17 juin.

Dans sa décision, l’UP-R reproche à Gratien-Laurent Ahouanmenou d’avoir, « à travers un communiqué en date du 17 avril 2025 ainsi que diverses déclarations publiques et médiatiques », revendiqué son appartenance persistante à un parti politique dissout. Et ce malgré « sa qualité de membre de l’Union Progressiste le Renouveau et membre de son Bureau politique ainsi que de sa Direction Exécutive Nationale ».

Pour le bureau exécutif, ces prises de position sont en contradiction avec les statuts de l’UP-R. La décision cite l’article 41, qui impose aux membres de : « s’abstenir de faire des déclarations publiques contraires aux orientations du parti », et « s’abstenir de saboter sur le terrain les décisions ou les positions prises par les instances dirigeantes à tous les niveaux ».

Ces faits constituent une « faute grave au sens de l’article 121 des statuts », de L’UP-R.

Le parti précise que cette décision est prise « dans l’attente de la procédure disciplinaire prévue ».

