16 nominations en Conseil des ministres

Des nominations ont été prononcées ce mercredi 21 mai 2025 à la Présidence de la République ; au ministère du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale ; au ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement durable et au ministère de la Défense nationale.

A la Présidence de la République

Autorité de régulation des marchés publics :

Membres du Conseil de régulation

– Au titre de la Présidence de la République

Monsieur Séraphin AGBAHOUNGBATA

– Au titre du ministère de la Justice et de la Législation

Monsieur Gilbert Ulrich TOGBONON

– Au titre du secteur privé

Madame Francine AÏSSI HOUANGNI

Monsieur Derrick BODJRENOU

– Au titre de la société civile

Madame Carmen Sinani Oredolla GABA

Madame Maryse AHANHANZO GLELE

Au ministère du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale

Directeurs départementaux comme suit :

– Borgou

Madame Zénabou GOUNOU

– Mono-Couffo

Monsieur Thierry Mahougnon ADANKANHOUNDE

– Ouémé-Plateau

Madame Nadine AKOGBETO AÏSSI

Au ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement durable

Directeur général de l’Environnement et du Climat

Monsieur Ibila DJIBRIL

Directeur des Transports terrestres et aériens

Monsieur Joseph AHISSOU

Directeur des Affaires portuaires, maritimes et fluvio-lagunaires

Monsieur Germain Jessugnon AHISSOU

Directeurs départementaux ainsi qu’il suit :

– Atlantique

Monsieur Adolphe Vaxilis TOHOUNDJO

– Donga

Monsieur Djinédou TAKPARA

– Ouémé

Monsieur Célestin Dohèto AZONHOUMON

Au ministère de la Défense nationale

Le Général de division aérienne Bertin BADA est promu au grade de Général de corps aérien.

21 mai 2025 par ,