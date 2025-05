Patrice Talon échange avec le Premier ministre du Qatar

Son Excellence Patrice Talon, Président de la République du Bénin, a reçu mardi 20 mai 2025, en marge du Forum économique du Qatar 2025, Son Excellence Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères.

Au cours de la réunion, les deux personnalités ont examiné les relations de coopération entre le Bénin et le Qatar et les moyens de les soutenir et de les renforcer. Ils ont également échangé leurs points de vue sur les sujets inscrits à l’ordre du jour du forum, en plus d’un certain nombre de sujets d’intérêt commun.

