La CENA et l’ANIP échangent sur la Liste électorale informatisée (LEI)

La Liste électorale informatisée (LEI) devant servir à l’organisation des élections générales de 2026 était au cœur d’une séance d’échanges entre le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia et le directeur général de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), Aristide Adjinacou. Le directeur général des élections, Abou Boucary Soulé Adam, et les collaborateurs des deux institutions ont pris part à la séance qui a lieu ce lundi 14 avril 2025 au siège de la CENA.

La CENA et l’ANIP se concertent sur la Liste électorale informatisée dans le cadre des élections générales de 2026 au Bénin. Les responsables des deux institutions ont eu une séance d’échanges ce lundi 14 avril 2025. L’objectif selon une publication de la CENA, est d’échanger sur les préoccupations et les informations utiles à l’établissement et à la transmission de la LEI, ainsi que les données statistiques associées aux élections générales de 2026 au Bénin.

Selon le point fait par l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin, plusieurs points techniques ont été abordés par les cadres des deux institutions. Il s’agit notamment des demandes de création de nouveaux centres de vote formulées par les populations pour divers motifs ; l’arrimage des potentiels électeurs aux centres de vote ; la présentation de la liste électorale et de la liste d’émargement de chaque poste de vote ; des statistiques relatives à la liste électorale informatisée ; l’éclatement des arrondissements de grande étendue ou ayant plus de cent (100) postes de vote en zones ; le format de transmission de la LEI et des statistiques à la CENA ; et d’autres besoins de la CENA relatifs à la LEI.

En réponse à ces préoccupations, le Directeur Général de l’ANIP a apporté des précisions et réaffirmé l’engagement de son institution à respecter les dispositions du Code électoral en matière de mise à disposition des données électorales.

L’ANIP et la CENA renforcent ainsi leur collaboration afin de garantir une organisation réussie des élections générales de 2026. Ceci, conformément à l’article 17 du Code électoral. Cette disposition stipule que l’ANIP doit transmettre à la CENA les statistiques relatives à la LEI 180 jours avant la date du scrutin, et la liste électorale elle-même, au plus tard 60 jours avant le premier tour.

